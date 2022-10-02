İspanya Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Espanyol ile Valencia kozlarını paylaştı. RCDE Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ



Yaklaşık 20 bin futbolseverin takip ettiği maçta ilk yarıda gol olmadı. Maçın 53. dakikasında Gabriel Paulista takımı Valencia'yı 1-0 öne geçirdi.



Ev sahibi takımın beraberlik golünü 56. dakikada Joselu kaydetti. Maç 1-1 bitecek derken 83. dakikada Darder sahneye çıktı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Maçın 90+6. dakikasında oyuna sonradan giren Eray Cömert takımı Valencia'ya 1 puanı getiren golü attı. Ayrıca maçta 85. dakikada Valencia'da Marcos Andre, ev sahibi takımda da 90+2. dakikada Braithwaite kırmızı kart gördü.



CENK SÜRE ALAMADI



Valencia'da milli futbolcu Cenk Özkacar yedekler arasında yer aldı ve forma şansı bulamadı. Türk kökenli İsviçreli futbolcu Eray Ervin Cömert ise 74. dakikada Paulista'nın yerine oyuna girdi. Eray, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.



İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ VE PUANI



Bu sonucun ardından Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Valencia 10 puana ulaştı. Espanyol ise 5 puana yükseldi. Valencia bir sonraki maçında deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Espanyol da Cadiz'e konuk olacak.





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