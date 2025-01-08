Valencia, Kral Kupası'nda Son 16'ya yükseldi

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda La Liga ekibi Valencia, La Liga 2 ekibi Eldense'yi 2-0 mağlup ederek Son 16'ya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Valencia, Kral Kupası'nda Son 16'ya yükseldi
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08 Ocak 2025 00:51
İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda La Liga ekibi Valencia ile La Liga 2 ekibi Eldense karşı karşıya geldi. Estadio Municipal Nuevo Pecipo Amat'ta oynanan mücadeleyi Valencia 2-0'lık skorla kazandı.

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sergi Canos, 39. dakikada Diego Lopez kaydetti.

Bu sonucun ardından Valencia, Kral Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Eldense ise turnuvaya veda etti.

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