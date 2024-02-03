Valencia evinde 3 puanı 2 golle aldı

İspanya LaLiga karşılaşmasında Valencia sahasında ağırladığı Almeria'yı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Valencia evinde 3 puanı 2 golle aldı
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03 Şubat 2024 18:01
Son güncelleme 03 Şubat 2024 18:02
LaLiga 23. hafta karşılaşmasında Valencia konuk ettiği Almeria'yı 2-1 mağlup etti.

Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Hugo Durro ve 23. dakikada Roman Yaremchuk, Almeria'nın tek golünü ise 50. dakikada Sergio Arribas kaydetti.

Valencia'da, Milli oyuncumuz Cenk Özkaçar maçta 90 dakika forma giydi.

Valencia bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, Almeria ise 6 puanda kaldı.

Valencia bir sonraki karşılaşmasında Las Palmas deplasmanına giderken, Almeria sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

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