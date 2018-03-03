Vagner Love, Trabzonspor maçıyla ilk 11'e dönüyor

Kara Kartal'ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de yapılacak mücadelenin kadrosunda önceki günkü derbiye göre 3 değişikliğe imza atacak.Tecrübeli çalıştırıcının, ilk olarak önceki akşam savunmanın solunda oynattığı Dusko Tosic'in yerine Adriano'yu görevlendireceği bildirildi. Fenerbahçe karşısındaki performansı beklenenin altında kalan Jeremain Lens'i Trabzon'da kulübeye çekecek olan tecrübeli teknik adamın Hollandalı oyuncunun yerine Ryan Babel'i görevlendireceği, diğer kanatta da yine Caner Erkin'e forma vereceği kaydedildi.Kupadaki derbiyi başladığı gibi yedek kulübesinde geçiren Brezilyalı golcü Vagner Love da, Trabzonspor karşısında formasına dönecek. Siyah-Beyazlılar'da çıktığı 4 Süper Lig karşılaşmasında 2 gollük performans sergileyen 33 yaşındaki oyuncu, gollerine Bordo-Mavililer karşısında kaldığı yerden devam etmeye çalışacak. Önceki günkü Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Trabzonspor mücadelesiyle ilgili konuşan Love, "Antrenmanlarda kendimi hazır tutup teknik direktörümüz Şenol Güneş'ten görev bekliyorum. Trabzonspor'a karşı görev alırsam elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.