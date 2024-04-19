Uros Radakovic: 'Kupa farklı olacak'

Ankaragücü'nde Uros Radakovic, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı.
Uros Radakovic yaptığı açıklamada, "İki takım için de güzel, seyir zevki iyi bir maç oldu. Maalesef 2-0 kaybettik. Salı günü farklı bir kulvarda yine Beşiktaş'la oynayacağız. O maçta çok farklı bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum." dedi.
Nihad Mujakic ise "Her iki takım da gayet iyi oynadı. Bazı fırsatlarımız vardı ama sonuçlandıramadık. Salı günü kupada yine önemli bir maçımız var. Taraftarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Uros Radakovic yaptığı açıklamada, "İki takım için de güzel, seyir zevki iyi bir maç oldu. Maalesef 2-0 kaybettik. Salı günü farklı bir kulvarda yine Beşiktaş'la oynayacağız. O maçta çok farklı bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum." dedi.
Nihad Mujakic ise "Her iki takım da gayet iyi oynadı. Bazı fırsatlarımız vardı ama sonuçlandıramadık. Salı günü kupada yine önemli bir maçımız var. Taraftarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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