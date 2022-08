Ünlü beyzbolcunun oyuncu kartı rekor fiyata satıldı

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle'ın bir oyuncu kartı açık artırmada 12,6 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu.



Müzayede evi Heritage Auctions, 1952'den kalma Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla satışa çıkardı.



75 yaşındaki Anthony Giordano'ya ait kart 12,6 milyon dolara satıldı ve bir açık artırmada satılan en pahalı oyun kartı oldu.



Heritage Auctions, kartın "neredeyse mükemmel durumda" olması nedeniyle bu kadar yüksek fiyata satıldığını açıkladı.



Giordano, kartı New York'ta 1991'de 50 bin dolara satın aldığını söyledi.



Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından New York Yankees'te 1951'den 1968'e kadar oynayan Mickey Mantle'ın 1952 sezonuna ait Topps marka kartı, Ocak 2021'de 5,2 milyon dolara satılmıştı.





