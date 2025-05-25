Belçika Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nun son hafta mücadelesinde Union Saint-Gilloise, sahasında Gent'i konuk etti.Joseph Marien'de oynan mücadeleyi Union Saint-Gilloise 3-1 kazandı.Karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 11. dakikadaile 68 ve 75. dakikalardakaydetti. Gent'in tek golünü ise 45. dakikadakaydetti.Bu sonuç ile birlikte Union Saint-Gilloise, Belçika Ligi'ni 56 puan ile Club Brugge'ün 3 puan önünde şampiyon olarak tamamladı.Böylece Union Saint-Gilloise, 90 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırdı. Belçika'da normal sezonu 3. bitiren Union Saint-Gilloise, 1934-35 sezonundan sonraki ilk, toplamda ise 12. şampiyonluğunu kazandı.