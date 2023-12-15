Union Berlin, Bardhi için harekete geçiyor!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica, eski takımından Enis Bardhi'yi istiyor. Alman ekibi, Bardhi için kısa sürede Trabzonspor'un kapısını çalacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Union Berlin, Bardhi için harekete geçiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2023 10:51
Trabzonspor'un sezon içerisinde yollarını ayırdığı Nenad Bjelica, Almanya Bundesliga'da sezona kötü bir başlangıç yapan Union Berlin'in başına geçmişti. Hırvat teknik adam, eski takımından bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

BARDHI'Yİ İSTİYOR

Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica, eski öğrencisini transfer etmenin peşinde. Alınan bilgiye göre Hırvat teknik adamın Trabzonspor'dan Enis Bardhi'yi kadrosunda görmek istiyor.

Nenad Bjelica yönetimindeki Union Berlin'in önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağı ve Enis Bardhi transferine ilişkin görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery