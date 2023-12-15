Union Berlin, Bardhi için harekete geçiyor!

Trabzonspor'un sezon içerisinde yollarını ayırdığı Nenad Bjelica, Almanya Bundesliga'da sezona kötü bir başlangıç yapan Union Berlin'in başına geçmişti. Hırvat teknik adam, eski takımından bir transfer hamlesine hazırlanıyor.
BARDHI'Yİ İSTİYOR
Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica, eski öğrencisini transfer etmenin peşinde. Alınan bilgiye göre Hırvat teknik adamın Trabzonspor'dan Enis Bardhi'yi kadrosunda görmek istiyor.
Nenad Bjelica yönetimindeki Union Berlin'in önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağı ve Enis Bardhi transferine ilişkin görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
BARDHI'Yİ İSTİYOR
Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica, eski öğrencisini transfer etmenin peşinde. Alınan bilgiye göre Hırvat teknik adamın Trabzonspor'dan Enis Bardhi'yi kadrosunda görmek istiyor.
Nenad Bjelica yönetimindeki Union Berlin'in önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağı ve Enis Bardhi transferine ilişkin görüşmelere başlayacağı iddia edildi.
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