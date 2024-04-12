Unai Emery: 'Fransa'da işimiz çok zor olacak'

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Lille'i 2-1 yenmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.



2-0'ı koruyamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Emery, şu sözleri sarf etti;



" Zor bir maç, çok zor bir maç. Sıkı bir sonuç ve sıkı bir maç. Şanslar yarattık, bazı şanslar yakaladık. Bugün avantaj elde ettik ve maçtan önce bunun zor olacağını biliyorduk. Şimdi yine 90 dakika ve hatta uzatmalar ve penaltı atışları için hazır olmalıyız çünkü artık oynadığımız her maçın zor olduğunu biliyoruz. Maçlarda duran topları hem ofansif hem de defansif olarak kontrol etmeye çalışmak çok önemli. Yapımızda daha güçlü olmaya çalışmalıyız çünkü Lille bazen bizi beklediğimizden daha fazla tehdit etti. Bugün kazandığımız için iyi bir sonuç. Fransa'da işimizin zor olacağını biliyoruz ama bugün nasıl oynadığımızı anlayarak sahadaki yapımızı geliştirmeye çalışmalıyız."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU