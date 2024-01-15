Umut Nayir, Fenerbahçe'den Pendikspor'a gitti

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Umut Nayir, Süper Lig takımlarından Pendikspor'a kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayır gol bulamadı.
Sarı-lacivertli kulüp, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." denildi.
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayır gol bulamadı.