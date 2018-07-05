Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve Osmanlıspor ile olan sözleşmesini fesheden Umut Nayir'in Beşiktaş'a transfer olduğu yönündeki haberler üzerine flaş bir açıklama geldi.Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 25 yaşındaki Umut Nayir'in Beşiktaş'la anlaştığını doğruladı ve golcü oyucunun takımda kalmaması nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.İsmail Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada "Umut Nayir'ın Beşiktaş'a transfer olmasını beklemiyorduk. Böyle bir şey beklemiyorduk. En son Cumhurbaişkanı'nın şampiyon takımlar için düzenlediği iftar yemeğinde görüştük. Görüşmemizde, tekrar onunla çalışmak istediğimizi söyledim. O da bundan memnun olduğunu ve kalmak istediğini söyledi. Osmanlıspor ile problemleri olduğunu söyledi. Daha sonra Beşiktaş'tan teklif almış. Kendi tercihidir, hayırlısı olsun. Bizle olmasını isterdik ama hayırlısı olsun." diye konuştu.