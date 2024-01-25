Umut Bozok, Süper Lig'de kalıyor!

Süper Lig ekibi Konyaspor'un Trabzonspor'da Umut Bozuk'un transferi için bordo mavili takımla görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Umut Bozok, Süper Lig'de kalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 17:31
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Umut Bozok'un yeni takımı belli oluyor.

Süper Lig ekibi Konyaspor'un bordo mavili ekipten Umut Bozok transferi için görüşmelerde bulunuyor.

Yeşil beyazlı ekip, tecrübeli golcü için Trabzonspor ile yaptığı görüşmeden olumlu dönüş aldı.

Konyasporlu yetkililer, son olarak Umut Bozok ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu Trabzonspor'da kazandığı ücreti Konyaspor'dan da istiyor.

27 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da yıllık 31.5 milyon TL kazanıyor. Karadeniz ekibiyle 41 maça çıkan Umut, 10 gol ve 3 asist yaptı. [Konya'nın Sesi]

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery