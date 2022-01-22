Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Ümraniyespor oldu.
Ümraniyespor'un gollerini 24. dakikada Idrissa Camara ve 53. dakikada Onur Ayık kaydetti. Menemenspor'un tek golü 69. dakikada Ahmet Sagat'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor puanını 45'e yükseltti. Menemenspor 23 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de aranın ardından Ümraniyespor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Menemenspor, Adanaspor'u ağırlayacak.
Ümraniyespor'un gollerini 24. dakikada Idrissa Camara ve 53. dakikada Onur Ayık kaydetti. Menemenspor'un tek golü 69. dakikada Ahmet Sagat'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor puanını 45'e yükseltti. Menemenspor 23 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de aranın ardından Ümraniyespor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Menemenspor, Adanaspor'u ağırlayacak.