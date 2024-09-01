2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Al-Jazira'de forma giyen Ravil Tagir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Çaykur Rizespor'da görev yapan Seyfettin Anıl Yaşar, Ravil Tagir'in yerine aday kadroya dahil edildi.



Ümit Milli Takım, 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marino ile karşılaşacak.





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