Ümit Milli Takımı'nda kadro değişikliği!

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlığı nedeniyle Al-Jazira'da oynayan Ravil Tagir kadrodan çıkarılırken, yerine Çaykur Rizespor'un Seyfettin Anıl Yaşar dahil edildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Takımı'nda kadro değişikliği!
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01 Eylül 2024 16:52
Son güncelleme 01 Eylül 2024 16:53
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Al-Jazira'de forma giyen Ravil Tagir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Çaykur Rizespor'da görev yapan Seyfettin Anıl Yaşar, Ravil Tagir'in yerine aday kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım, 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marino ile karşılaşacak.

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