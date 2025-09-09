09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Ümit Milli Futbol Takımı, bir puanla başladı!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

09 Eylül 2025 22:51
Ümit Milli Futbol Takımı, bir puanla başladı!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 62. dakikasında Ümit Milli Takım, 1-0 öne geçti. Bu dakikada Ayberk Karapo'nun sağ kanattan gönderdiği yüksek ortada, savunmada Jagusic'in kaleci Pavlesic'e gönderdiği hatalı kafa pasında araya giren Hamza Güreler, yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

65. dakikada Hırvatistan, beraberliği sağladı. Zvonarek'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, arka direkte Soticek kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Yuriy Tikhonyuk (Kazakistan)

Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Dk. 84 Furkan Demir), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, Emirhan İlkhan, Eyüp Aydın (Dk. 64 Yunus Emre Konak), İzzet Çelik (Dk. 64 Barış Kalaycı), Emre Demir (Dk. 77 Cihan Çanak), Semih Kılıçsoy, Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Poyraz Efe Yıldırım)

Hırvatistan: Pavlesic, Barisic, Vuskovic, Prpic, Hrgovic, Zvkovic, Vrbancic, Jagusic (Dk. 83 Krivak), Zvonarek (Dk. 70 Mikolcic), Soticek (Dk. 80 Brajkovic), Grgic (Dk. 70 Topic)

Goller: Dk. 62 Hamza Güreler (Türkiye) Dk. 65 Soticek (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 8 Hamza Güreler, Dk. 37 Eyüp Aydın, Dk. 79 Semih Kılıçsoy (Türkiye) Dk. 68 Grgic (Hırvatistan)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
