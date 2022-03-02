Ukrayna'da iki genç futbolcu hayatını kaybetti

Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro, Ukraynalı iki futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerinin savunma birliklerinde direniş gösteren 21 yaşındaki Karpaty Lviv oyuncusu Vitalii Sapylo'nun Kiev yakınlarındaki bir çatışmada, 25 yaşındaki FC Gostomel futbolcusu Dmytro Martynenko'nun ise evine yapılan bombalı saldırıda vefat ettikleri belirtildi.



Duyurunun ardından dünyanın dört bir yanından genç oyuncular için taziye mesajları yayınlandı.





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