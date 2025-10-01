01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Uğurcan Çakır maça damga vurdu!

Uğurcan Çakır, kalesine gelen son 12 isabetli şutun 12'sini de kurtarmayı başardı.

calendar 01 Ekim 2025 10:51
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır Liverpool karşısında alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Uğurcan Çakır savunmadaki arkadaşlarını sık sık uyarırken performansıyla alkışlandı. Uğurcan kaleye gelen son 12 isabetli şutun 12'sini kurtarmayı bildi. Sarı-Kırmızılı eldiven Liverpool önünde de 4 net kurtarış yaptı.

Topla 43 kez buluşan Uğurcan Çakır yüzde 47 isabetli pas ortalaması yakaladı. Uğurcan Liverpool'un atakları karşısında rakip oyunculara geçit vermeyerek tam not aldı

Uğurcan Çakır kalesinde yine devleşirken 3 puanda çok önemli bir rol oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
