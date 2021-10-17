Uğurcan Çakır'dan kolbastı sözü

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

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Uğurcan Çakır'dan kolbastı sözü
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17 Ekim 2021 21:27
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Liderlik için fırsattı. İyi hazırlandık. Fenerbahçe'nin tüm analizlerini yaptık. Fenerbahçe erken öne geçti. Bir kırmızı kart. Oyunun hakimi tamamen bizdik. Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. Onlara da armağan olsun bu galibiyet. Lider olmak önemli. Bazı şeyleri hızlandıracak. Çok mutluyuz." dedi.

Uğurcan Çakır ayrıca "Lider kaldıkça kolbastı oynarız burada. Taraftar çok güzel. Onlara armağan olsun." ifadelerini kullandı.


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