Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, sahalarında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ"
Liverpool maçı sonrası kısa sürede bir derbiye çıkmanın zor olduğunu belirten Uğurcan, şunları söyledi:
"Liverpool maçından sonra bir derbi oynamak hem bizim için iyi hem de kötü oldu. Çok efor sarf ettik o maçta. Zor bir maç oldu 3 gün sonra. 10 kişi kaldıktan sonra herkes çok iyi mücadele etti. Yenilmedik. Mutlu değiliz. Geriden gelip öne geçme fırsatlarımız da vardı. Takım arkadaşlarım karakter ve yürek koydu. 1-1 bitti. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz."
Uğurcan Çakır: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, sahalarında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi: "Biz böyle değiliz"
-
9
Del Piero'dan Kenan Yıldız açıklaması!
-
8
Galatasaray'dan derbi öncesi anlamlı hamle
-
7
İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor kadrosu!
-
6
Dayot Upamecano'ya iki dev talip!
-
5
Aleksandar Pavlovic için dev transfer yarışı!
-
4
Fenerbahçe'de transfer planı!
-
3
Icardi'den derbi öncesi dikkat çeken hareket!
-
2
Altay Bayındır: "Buraya kolay gelmedim"
-
1
Galatasaray - Beşiktaş: 11'ler
- 23:24 Seyrantepe'de 5 maç sonra ilk puan!
- 23:19 Beşiktaş, seriyi 3 maça çıkardı!
- 23:18 Galatasaray'dan hakem tepkisi: "Kol Kola Kardeşler"
- 23:08 Galatasaray'dan Beşiktaş'a karşı seri!
- 23:02 Galatasaray'dan Beşiktaş'a 500. gol!
- 22:56 Okan Buruk'tan Wilfried Singo açıklaması
- 22:54 Galatasaray: Ligde tam 22 maç!
- 22:49 Galatasaray'ın bileği bükülmüyor!
- 22:45 Uğurcan Çakır: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"
- 22:40 İlkay Gündoğan: "Bence 1 puana mutlu olalım"
- 22:39 Orkun Kökçü: "Böyle bir şeyin olmaması lazım"
- 22:39 Galatasaray, 15 maç sonra geri düştü!
- 22:34 Galatasaray'dan 15 maç sonra puan kaybı!
- 22:29 İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı
- 22:25 Emirhan Topçu: "Elimden geleni yaptım"
- 22:17 Tammy Abraham: "1 puandan herkes mutsuz"
- 22:11 Mario Lemina:"Konuşmak istemiyorum"
- 21:54 Dev derbide kazanan çıkmadı!
- 21:36 Liverpool'un yüzü gülmüyor! 90+6'da Chelsea tokadı!
- 21:26 Luis Diaz, Eintracht Frankfurt'u tek başına bitirdi!
- 21:26 Athletic Bilbao, Mallorca'yı iki golle devirdi!
- 21:18 Inter evinde güle oynaya galip!
- 21:13 Amed SK'den dört gollü rahat galibiyet!
- 21:02 Atilla Gerin: "Penaltı kararıyla mağlup olduk"
- 21:01 6 gollü maçta Ajax, 1 puana razı oldu
- 20:58 Galatasaray'da 3 yıl sonra bir ilk!
- 20:39 Galatasaray, derbide 10 kişi kaldı!
- 20:26 Marsilya, üç puanı üç golle aldı!
- 20:23 Galatasaray'ın serisi sona erdi!
- 20:11 Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'a başsağlığı!
- 19:53 Icardi'den derbi öncesi dikkat çeken hareket!
- 19:32 Sergen Yalçın: "Rakibe göre plan yaptık"
- 19:30 Okan Buruk'tan derbi öncesi açıklama: "Bizim için büyük fırsat"
- 19:24 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı'nda mağlup olduk!
- 19:21 Girona, sahasında hata yapmadı!
- 19:20 Eyüpspor'dan maç sonu hakem tepkisi!
- 19:19 Hüseyin Eroğlu: "Mücadelemiz çok değerli"
- 19:12 Beşiktaş'tan hentbolda farklı galibiyet!
- 19:07 ABB FOMGET, 1207 Antalyaspor'u 6 golle geçti!
- 19:01 Kocaelispor'dan ilk galibiyet! VAR kararları damga vurdu!
- 18:58 Arsenal, West Ham United'ı 2 golle yendi!
- 18:58 MANU, ilk yarı bulduğu gollerle güldü!
- 18:48 Galatasaray - Beşiktaş: 11'ler
- 18:32 Bayer Leverkusen, Union Berlin'i iki golle geçti!
- 18:24 Augsburg, evinde 3 golle galip!
- 18:24 Kritik maçta Dortmund ve Leipzig yenişemedi!
- 18:10 Ayhancan Güven, Almanya'daki yarışta 5. oldu
- 18:04 Lazio - Torino maçında nefes kesen son!
- 18:01 Joao Pereira: "Rakibe inanç verdik, hoşuma gitmedi"
- 17:57 Alimpijevic: "Bugün kazandık ama içimde şu his yok.."
- 17:56 Erzurumspor ile Vanspor yenişemedi
- 17:34 Beşiktaş GAİN'den Mersin'de farklı galibiyet
- 17:20 Jose Mourinho'dan Porto maçı öncesi açıklama!
- 17:19 Singapur GP'de pole pozisyonu George Russell'ın
- 16:53 Fenerbahçe Opet lige galibiyetle başladı
- 16:51 Pembe Top Turnuvası'nda, meme kanseri farkındalığı
- 16:50 Levante deplasmanda Oviedo engelini aştı
- 16:46 Manisa FK kötü gidişi durduramıyor
- 16:34 İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor kadrosu!
- 16:28 Tottenham'dan Leeds deplasmanında kritik galibiyet!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Athletic Bilbao, Mallorca'yı iki golle devirdi!
Inter evinde güle oynaya galip!
MANU, ilk yarı bulduğu gollerle güldü!
Bayer Leverkusen, Union Berlin'i iki golle geçti!
Lazio - Torino maçında nefes kesen son!
Tottenham'dan Leeds deplasmanında kritik galibiyet!
Roma, Dybala ile yeni sözleşme görüşmelerine hazırlanıyor
Aleksandar Pavlovic için dev transfer yarışı!
Flick'ten Yamal açıklaması!
Dayot Upamecano'ya iki dev talip!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Fenerbahçe
|7
|4
|3
|0
|12
|5
|15
|4
|Göztepe
|7
|3
|4
|0
|10
|2
|13
|5
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|6
|Samsunspor
|7
|3
|3
|1
|10
|8
|12
|7
|Gaziantep FK
|7
|3
|2
|2
|10
|12
|11
|8
|Konyaspor
|6
|3
|1
|2
|12
|8
|10
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|7
|2
|2
|3
|7
|8
|8
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|6
|1
|3
|2
|6
|6
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|7
|1
|0
|6
|7
|16
|3