04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-1
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-4
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
0-160'
04 Ekim
Brest-Nantes
0-0
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
1-180'
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
1-060'
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
0-1DA

Uğurcan Çakır: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

04 Ekim 2025 22:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, sahalarında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ"

Liverpool maçı sonrası kısa sürede bir derbiye çıkmanın zor olduğunu belirten Uğurcan, şunları söyledi:

"Liverpool maçından sonra bir derbi oynamak hem bizim için iyi hem de kötü oldu. Çok efor sarf ettik o maçta. Zor bir maç oldu 3 gün sonra. 10 kişi kaldıktan sonra herkes çok iyi mücadele etti. Yenilmedik. Mutlu değiliz. Geriden gelip öne geçme fırsatlarımız da vardı. Takım arkadaşlarım karakter ve yürek koydu. 1-1 bitti. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
