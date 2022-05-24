Uğur Dündar: 'Ali Koç 'Bırakıyorum' dese biz bırakmayız'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nin konuğu oldu.



Uğur Dündar programda şu ifadeleri kullandı:



"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başkanıdır. Bir efsanedir. Aziz Yıldırım geçmişin en büyük, Ali Koç ise geleceğin en büyük başkanı olacaktır demişimdir. Ben bu sözümü geri almış değilim, arkasındayım.



Ali Koç, ekonominin bu durumda olduğu, doların 16 liradan ötelere fırladığı süreçte sermayesi tertemiz, son kuruşuna kadar vergilendirilmiş bir iş insanı olarak Fenerbahçe'ye başkanlık yapıyor olması son derece büyük bir şans. Ali Koç gitmek istese bile Fenerbahçe camiası olarak 'Aman başkan nereye gidiyorsun' dememiz lazım. Bir Ali Koç bulunamaz daha."



'100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için uğraşacağız'



"Aziz Yıldırım ile ilgili çıkışını ben de çok takdir ettim. Bizim aile içindeki eleştirilerimiz Yüksek Divan Kurulu'nda olur ya da kapatırız kapıyı. Ali Koç'un şu anda Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapıyor olması diğer kulüpler nezdinde bizim çok büyük şansımızdır, tertemiz bir sermayenin temsilcisidir. Önümüzdeki yıl ise Cumhuriyet'in yüzüncü yılıdır. Biz bütün camia olarak bu bölünmüşlükleri geride bırakıp, 100. yılın şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız. 100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için uğraşacağız. "





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