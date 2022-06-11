UEFA Uluslar Ligi'ne 7 maçla devam edildi

UEFA Uluslar Ligi 3. haftasında 7 karşılaşma oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA Uluslar Ligi'ne 7 maçla devam edildi
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11 Haziran 2022 01:53
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Avusturya-Fransa: 1-1

Danimarka-Hırvatistan: 0-1


B Ligi

2. Grup:

Arnavutluk-İsrail: 1-2


C Ligi

3. Grup:

Azerbaycan-Slovakya: 0-1

Belarus-Kazakistan: 1-1


D Ligi

1. Grup:

Moldova-Letonya: 2-4

Andorra-Lihtenştayn: 2-1

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