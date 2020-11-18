UEFA Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...



MACARİSTAN - TÜRKİYE



SİNAN BAYRAM: UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grupta Macaristan sahasında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Son maçımızda Rusya karşısında aldığımız çok önemli galibiyet ile hem bu grubun liderliği için tekrar şansımız oldu hem de Avrupa sıralamasında 2. torbadaki yerimizi alarak Dünya Kupası elemeleri kuraları öncesi önemli bir iş başarmış olduk. Açıkçası ilk Macaristan maçındaki kötü futbol ve mağlubiyet olmasa Milli Takımımızın çok daha iyi yerlerde olacağını ve belki de bu maça lider olarak gireceğini düşünüyorum.Yine de liderlik için bu maçı kazanırsak ve Rusya, Sırbistan'ı yenemezse gibi çok basit bir formüle ihtiyacımız var. Ben açıkçası istim üzerinde olduğumuzu ve bu maçı kesinlikle kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. Banko kuponlar için 02, risk alınabilecek kuponlar içinse 2 seçimi ideal olur.



GALLER - FİNLANDİYA



SİNAN BAYRAM: UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grupta Galler sahasında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek. İrlanda ve Bulgaristan'ın da yer aldığı bu bu grupta hem Galler hem de Finlandiya adeta rakiplerine göz açtırmadılar ve açık ara yarışı önde götürmeyi başardılar. Şimdi de grup liderliği için final maçını oynayacaklar. Özellile son senelerde çok ciddi atılım yapan bu 2 ülke son torbalardan ve neredeyse San Marino, Andorra seviyelerine kadar inmişken büyük tırmanışa geçti ve artık çok ciddiye alınır hale geldiler. Finlandiya'ya ayrı parantez açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onların atılımları ve geldikleri nokta gerçekten alkışı hak ediyor. Ben Galler'de sert ve kontrollü bir karşılaşma bekliyorum. 2,5 alt seçimi ideal duruyor.



BOSNA HERSEK - İTALYA



SİNAN BAYRAM: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grupta Bosna Hersek sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Grupta genel görünüme bakıldığında İtalya ile Hollanda'nın beklendiği gibi ilk 2 sıra içerisinde yer aldığını görüyoruz. Açıkçası Bosna açısından bu grup biraz ağır oldu diyebiliriz. Elbette son yıllardaki form durumları ile Avrupa'nın önde gelen milli takımlarından birisi haline geldiler ama ilk torba ve bu ülkelerin yer aldığı grup onlar için biraz fazla oldu diyebiliriz. Yine de iyi maçlar oynadılar ve önemli tecrübeler edindiler. İtalya ise şu anda çok formda ve gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Ben bu maç içinse bol gol bekliyorum. Üst tercihi ideal seçim olur.



SIRBİSTAN - RUSYA



SİNAN BAYRAM: UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grupta Sırbistan sahasında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Grupta artık şansı kalmayan Sırbistan, Rusya ile kendisi adına hazırlık maçı tadında bir karşılaşma oynayacak. Elbette bu turnuva zaten resmi hazırlık maçı formatında oynanıyor ama yine de ortada iddaa olması bile takımların performanslarını olumlu/olumsuz etkileyebiliyor. Sırbistan'dan Rusya maçına galibiyet için hazırlanırken, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların sayısı 6'ya (Filip Djuricic, Luka Milivojevic, Aleksandar Kolarov, Darko Lazovic, Sergej Milinkovic Savic, Dordje Nikolic,) yükseldi. Bu tablo biraz sıkıntı yarattı. Rusya ise kazanma düşüncesini daha da arttırdı. Bu sebeple de maça dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Önerim 2-3 gol seçeneğinden yana olacak.



ERMENİSTAN - MAKEDONYA



BURAK ŞEN: UEFA Uluslar C Ligi Grup 2'de Ermenistan ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Ermenistan son maça 8, Kuzey Makedonya ise 9 puanla liderlik koltuğunda çıkacak. Grubun ilk maçında Kuzey Makedonya, rakibini 2-1 yenmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde EURO2020 bileti de alan Kuzey Makedonya, moralli ve kazanarak devam ediyorlar. Gruptan lider çıkıp Dünya Kupası bileti alabilmek adına hayalleri var, Ermenistan karşısında kaybedeceklerini düşünmüyorum. Kuzey Makedonya çifte şansını garanti olarak gördüğü maç, ilk karşılaşmada olduğu gibi yine 2-3 gol aralığında bitecektir. Alternatif olarak düşünülebilir.



YUNANİSTAN - SLOVENYA



BURAK ŞEN: UEFA Uluslar C Ligi Grup 3'te Yunanistan ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Yunanistan son maça 11, Slovenya ise 13 puanda çıkacak. Grubun ilk maçında Yunanistan ile Slovenya golsüz berabere kaldı. Bu kez daha çekişmeli ve daha iddialı bir maç olacağı kesin. 5 maçta 1'er gol yiyen iki takımın mücadelesi bu kez gollü geçmeye aday. Çünkü özellikle Yunanistan kazanmak için daha agresif olacaktır. Slovenya'ya beraberlik de yetiyor. Karşılıklı gollerin olacağı maçta Yunanistan'ın kazanacağını düşünüyorum. Önerim ev sahibi galibiyetinden yana olacak.



AVUSTURYA - NORVEÇ



BURAK ŞEN: UEFA Uluslar B Ligi Grup 1'de Avusturya ile Norveç karşı karşıya gelecek. 5 maç sonunda 12 puan toplayan Avusturya liderlik koltuğunda oturuyor. Romanya maçı ertelenen ve 4 maçta 9 puan toplayan Norveç'in ise 9 puanı var. Norveç'in 15 puana ihtimali var ama bu hedefine gitmek için Avusturya'yı yenmesi gerekiyor. İlk maçı 2-1 kazanan Avusturya, Norveç ile oynadığı 6 resmi maçta galip gelen taraf oldu, sadece 1 hazırlık maçında kaybettiler. Norveç'e göre daha hücumcu, daha önde oynamayı düşünen Avusturya, maça favori olarak başlayacak. Avusturya kazanır ama oranı bir seviye arttırmak için 2,5 Üst seçeneğini önereceğim. Norveç de gol bulacaktır.



BELÇİKA - DANİMARKA



GÖLGE ADAM: UEFA Uluslar A Ligi 2'nci Grup'ta Belçika sahasında Danimarka'yı konuk edecek. Son maçlar öncesinde Belçika 12 puanlar lider, Danimarka ise 10 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Kazanan takım Uluslar Ligi'nde yoluna devam edecek. Belçika grupta sadece İngiltere deplasmanında mağlup oldu. Geriye kalan 4 maçlarında sahadan galip ayrıldılar. Danimarka ise gruptaki tek mağlubiyetini Belçika karşısında yaşadı. Belçika'da bu maçta Axel Witsel ve Meunier kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek. Konuk Danimarka'da ise kaleci Schmeichel'ın durumu belirsiz. Danimarka'nın da hücuma etkili isimleri olsa da Belçika özel bir takım. İç sahada kazanarak lider kapatırlar.



İSRAİL - İSKOÇYA



GÖLGE ADAM: UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta İsrail sahasında İskoçya'yı konuk edecek. Gruptaki son maçında deplasmanda Slovakya'ya 1-0 mağlup olan İskoçya buna rağmen 1 puan farkla lider durumda bulunuyor. Son maçında Çekya'ya 1-0 mağlup olan İsrail ise 5 puanla 3'üncü sırada. Bu maç öncesinde İsrail'in lig düşme ihtimali var. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı kazanması halinde diğer maçtaki skoru beklemeden B Ligi'nde kalmış olacak. Yenilir ya da sahadan 1 puanla ayrılırsa, diğer maçta Slovakya'nın puan kaybetmesini bekleyecek. Aynı şey İskoçlar için de geçerli. Konuk ekibin A Ligi'ne yükselmesi için kazanması gerekiyor. Çekya'nın mağlup olması halinde ise bu maçta alınacak skor önemli olmayacak ve İskoçlar A Ligi'ne yükselecek. Konuk ekip, son 10 maçında sadece 1 kere mağlup oldu. Şampiyona elemelerinde de Sırpları penaltılar sonucunda eleyerek EURO 2020'ye adlarını yazdırdılar. İsrail ise inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. İskoçlar en kötü ihtimalle deplasmandan 1 puan çıkartılar.



ÇEKYA - SLOVAKYA



GÖLGE ADAM: UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta Çekya sahasında Slovakya'yı konuk edecek. Çekya gruptaki son maçında İsrail'i tek golle geçerek puanını 9'a çıkardı ve lider İskoçya ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Slovakya ise geçtiğimiz hafta EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi. İrlanda'yı uzatmalarda mağlup ederek sevindiler. Daha sonra grup karşılaşmasında İskoçya'yı tek golle geçtiler. Slovakya'nın bir alt lige düşmemesi için galibiyetten başka şansı yok. Aynı şekilde Çekya da liderlik için kazanarak İskoçya'nın İsrail deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. İki ülke arasında oynanan son 3 maçı Çekya kazandı. Aralarında oynadıkları karşılaşmalarda gollü mücadeleler oluyor. Bu maç için iki önerim olacak. Öncelikle Çekya zor da olsa sahasında kazanır. Diğer önerim ise karşılıklı gol var olacak.



POLONYA - HOLLANDA



GÖLGE ADAM: UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Polonya sahasında Hollanda'yı konuk edecek. Uluslar Ligi'ndeki en karışık gruplardan birisi 1'inci Grup. 3 takımında lider olarak tamamlama şansı var. İtalya maçında çıkacak sonuca göre bu maçı galibi lider olabilir. Hollanda bu maç öncesinde 5 maçlık galibiyet hasretini Bosna Hersek'i mağlup ederek sonlandırdı. Polonya ise grupta son sıradaki Bosna Hersek haricinde kimseyi mağlup etmedi. İki takımında hücum gücü oldukça yüksek. Polonya, İtalya maçlarında gol bulamadı ancak bu onların kötü bir takım olduğu anlamına gelmiyor. İki takımda diğer maçta alınacak skora göre risk alacaktır. Beraberlik iki takıma da yaramıyor. Taraf bahsi yerine gol bahsi almak daha mantıklı. Gol lazım olan iki takımın karşılaşmasında önerim kg var olacak.



