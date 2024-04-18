UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesinin ilk toplantısı yapıldı

UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, 2024 yılındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesinin ilk toplantısı yapıldı
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18 Nisan 2024 13:50
UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, 2024 yılındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Etiler Le Meridien Otel'de UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıya UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi üyeleri katıldı.

Toplantıda, futbolun genel sorunlarıyla ilgili konuşulduğu belirtildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunulmadı.

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