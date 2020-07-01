UEFA, Şampiyonlar Ligi takvimini duyurdu!

UEFA, 2020/21 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı. Grup aşaması maçları 20 Ekim'de başlayacak. Final 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi tarihleri
20-21 Ekim 2020: Grup Aşaması 1. Maçlar
27/28 Ekim 2020: Grup Aşaması 2. Maçlar
3-4 Kasım 2020: Grup Aşaması 3. Maçlar
24-25 Kasım 2020: Grup Aşaması 4. Maçlar
1-2 Aralık 2020: Grup Aşaması 5. Maçlar
8-9 Aralık 2020: Grup Aşaması 6. Maçlar
16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar
13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar
27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar
4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar
29 Mayıs 2021: Final, İstanbul
İşte Şampiyonlar Ligi tarihleri
20-21 Ekim 2020: Grup Aşaması 1. Maçlar
27/28 Ekim 2020: Grup Aşaması 2. Maçlar
3-4 Kasım 2020: Grup Aşaması 3. Maçlar
24-25 Kasım 2020: Grup Aşaması 4. Maçlar
1-2 Aralık 2020: Grup Aşaması 5. Maçlar
8-9 Aralık 2020: Grup Aşaması 6. Maçlar
16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar
13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar
27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar
4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar
29 Mayıs 2021: Final, İstanbul