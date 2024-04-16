UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçları ile devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2024 15:43
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Bugün:

Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)

Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)

17 Nisan Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery