UEFA Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı!

UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alarak Paris'e verdi."UEFA İcra Kurulu, Avrupa'daki güvenlik durumuyla ilgili acil olarak toplanmıştır. UEFA İcra Kurulu, UEFA Erkekler Şampiyonlar Ligi finalini Saint Petersburg'tan alarak Paris'te bulunan Stade de France'a vermiştir. Mücadele 28 Mayıs Cumartesi akşamı oynanacaktır.UEFA, Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanı Emmanuel Macron'a kişisel desteği ve Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli maçına kapılarını açtığı için müteşekkirdir. Fransa hükümeti ile birlikte UEFA, Ukrayna'daki korkunç insanı acıları, ıstırabı, yıkımı yaşayan futbolcuların ve ailelerinin kurtarılmasını sağlamak için çok paydaşlı çabaları tam olarak destekleyecektir.UEFA İcra Komitesi, UEFA müsabakalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna kulüplerinin ve milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.UEFA İcra Komitesi, gerektiğinde düzenli olarak, yasal ve olgusal durumlar geliştikçe yeniden değerlendirmek ve gerektiğinde başka kararlar almak üzere olağanüstü toplantılar düzenlemek üzere beklemede kalmaya karar verdi."