UEFA, EURO 2024'ün resmi maç topunu tanıttı

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kullanılacak resmi maç topunu tanıttı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
UEFA, EURO 2024'ün resmi maç topunu tanıttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2023 17:09
UEFA, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kullanılacak resmi maç topunu tanıttı.

adidas firması tarafından üretilen ve Almancada "futbol sevgisi" anlamına gelen "Fussballliebe" adı verilen topun tanıtımı için başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde tören düzenlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kullanılan teknoloji sayesinde topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlanacağı, bunun da video yardımcı hakemin (VAR) karar alma sürecine katkıda bulunacağı ifade edildi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'daki 10 şehirde gerçekleşecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery