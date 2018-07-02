PSG'DEN BİR AYRILIK AÇIKLAMASI DAHA

UEFA'nın Finansal Fair-Play soruşturmasında 60 milyon euroluk oyuncu satmasına karar verilen Fransız ekibi Paris Saint Germain'de ayrılık gerçekleşti.Paris Saint Germain, geçen yaz Real Sociedad'dan kadrosuna kattığı sol bekile yollarını ayırdı. 28 yaşında İspanyol futbolcu, La Liga takımlarından Athletic Bilbao'nun yolunu tuttu.İspanyol basını, Yuri Berchiche için Athletic Bilbao'nun Paris Sainmt Germain'e 24 milyon euro bonservis bedeli ödediğini duyurdu.Paris Saint Germain'de oynadığı 22 lig maçının 19'una 11'de başlayan Yuri Berchiche, 2 gol attı ve 4 asist yaptı. Yuri Berchiche toplamda 32 kez Paris Saint Germain formasıyla mücadele etti.Öte yandan, Paris Saint Germain, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Ikone'yi de 5 milyon euro karşılığında Lille'e sattı. Yuri Berchiche'nin ardından Ikone'nin ayrılığı da resmen açıklandı.