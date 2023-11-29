UEFA'dan karar: 'Maç oynanabilir'

UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini inceledi.
Dev karşılaşma öncesi zeminin son durumuna bakan görevliler, nihai kararını verdi.
UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti.
Galatasaraylı yetkililer, sezon başında yenilenen zeminin drenajının çok iyi olduğunu, zeminde su birikmelerinin yaşanmayacağını ve su tahliyesinin şu ana kadar sorunsuz olduğunu belirttiler.
Dev karşılaşma öncesi zeminin son durumuna bakan görevliler, nihai kararını verdi.
UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti.
Galatasaraylı yetkililer, sezon başında yenilenen zeminin drenajının çok iyi olduğunu, zeminde su birikmelerinin yaşanmayacağını ve su tahliyesinin şu ana kadar sorunsuz olduğunu belirttiler.