UEFA'dan karar: "Maç oynanabilir"

UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini incelediler ve Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını ilettiler.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA'dan karar: 'Maç oynanabilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2023 17:22
Son güncelleme 29 Kasım 2023 17:55
UEFA Yetkilileri, olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini inceledi.

Dev karşılaşma öncesi zeminin son durumuna bakan görevliler, nihai kararını verdi.

UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti.

Galatasaraylı yetkililer, sezon başında yenilenen zeminin drenajının çok iyi olduğunu, zeminde su birikmelerinin yaşanmayacağını ve su tahliyesinin şu ana kadar sorunsuz olduğunu belirttiler. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery