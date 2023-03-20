UEFA'dan Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a görev

Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA'dan Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2023 13:18
 FIFA kokartlı Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkan Özdamar'ın 22-28 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek Grup 3, Atilla Karaoğlan'ın ise aynı tarihlerde Almanya'da organize edilecek Grup 2 maçlarında düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Emin Tuğral'ın da grup karşılaşmalarında görev yapacağı aktarıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery