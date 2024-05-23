UEFA Avrupa Ligi finalinde Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta, Xabi Alonso'nun yönetimindeki Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanan maçta Atalanta'ya kupayı getiren golleri 12, 26 ve 75. dakikalarda Ademola Lookman kaydetti ve Nijeryalı oyuncu finale damgasını vuran isim oldu.Bu sezon Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamlayan, hiçbir kulvarda mağlubiyet almayan ve 51 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Bayer Leverkusen'in efsane sezonu Avrupa şampiyonluğu kazanamadan sona ermiş oldu.Öte yandan 1997 finalinden sonra ilk kez UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalyan ve Alman kulüpleri ilk kez karşı karşıya geldi. 1997'de oynanan finalde Schalke, Inter'i 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.İtalyan ekibi Atalanta tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazanmış olurken, Bayer Leverkusen tarihinde ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanma fırsatını değerlendirememiş oldu.