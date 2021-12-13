UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Play-Off Turu'nda tur atlayanlar, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak.
Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiakos
Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio
Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiakos
Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio