UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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13 Aralık 2021 14:56
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Play-Off Turu'nda tur atlayanlar, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak.

Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiakos
Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio


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