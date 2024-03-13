UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları perşembe günü oynanacak. Son 16 turu rövanşlarının ardından çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
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13 Mart 2024 13:45
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanşlarının ardından çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak.

Son 16 turu rövanşında, milli futbolculardan Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica da perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda yarın oynanacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:

20.45 Villarreal (İspanya)-Olimpik Marsilya (Fransa) (İlk maç: 0-4)

20.45 Rangers (İskoçya)-Benfica (Portekiz) (2-2)

20.45 West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya) (0-1)

20.45 Slavia Prag (Çekya)-Milan (İtalya) (2-4)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya) (5-1)

23.00 Brighton (İngiltere) - Roma (İtalya) (0-4)

23.00 Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-1)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan) (2-2)



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