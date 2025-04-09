UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final heyecanı,10 Nisan Perşembe günü oynanacak dört karşılaşma ile başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
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09 Nisan 2025 15:26

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı 10 Nisan Perşembe günü başlayacak. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında yarın 4 karşılaşma yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.

İlk maçların programı (TSİ) şöyle:

19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere)

22.00 Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya)

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