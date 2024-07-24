UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı perşembe günü 9 maçla başlıyor, Trabzonspor Ruzomberok deplasmanında mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor
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24 Temmuz 2024 11:55
Son güncelleme 24 Temmuz 2024 12:18
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmaları perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasında perşembe günü 9 maç yapılacak.

Organizasyonda mücadele eden Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın oynanacak maçlar şu şekilde:

19.00 Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)

19.30 Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor

20.00 Corvinul Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan)

20.00 Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka)

20.00 Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)

21.00 Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan)

21.30 Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)

21.30 Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)

22.30 Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail)

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