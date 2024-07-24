UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmaları perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasında perşembe günü 9 maç yapılacak.
Organizasyonda mücadele eden Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın oynanacak maçlar şu şekilde:
19.00 Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
19.30 Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor
20.00 Corvinul Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan)
20.00 Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka)
20.00 Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)
21.00 Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan)
21.30 Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)
21.30 Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
22.30 Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasında perşembe günü 9 maç yapılacak.
Organizasyonda mücadele eden Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok'a konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın oynanacak maçlar şu şekilde:
19.00 Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
19.30 Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor
20.00 Corvinul Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan)
20.00 Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka)
20.00 Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)
21.00 Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan)
21.30 Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)
21.30 Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
22.30 Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail)
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