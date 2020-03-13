UEFA açıkladı: EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Federasyonları Birliği), 2020 yazında yapılması planlanan kıta turnuvalarını ertelemek için FIFA'dan gelecek kararı bekliyor.





FIFA'NIN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Marca'da yer alan habere göre; CONMEBOL, 2020 Copa America'yı ertelemek için UEFA'nın EURO 2020 ile ilgili vereceği kararı bekliyor. Koronavirüs salgınının Avrupa'yı etkilediği gibi etkilememesi nedeniyle Güney Amerika, henüz bir B planı üretmedi. Ancak Paraguay, Ekvador ve Arjantin'de tüm maçların seyircisiz oynaması kararı verildi.

UEFA ise EURO 2020 ve diğer tüm turnuvalarıyla ile ilgili olarak salı günü bir karar vermeyi planlıyor. UEFA'nın vereceği karar, CONMEBOL'ü benzer bir aksiyon vermeye itecek.

Her iki kurum ise FIFA'nın vereceği kararı bekliyor. 2021 yazında yapılması planlanan 24 takıma genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası'nın da yaz aylarına takvimlendirilmiş olması nedeniyle, bu turnuvaların 2021 yazına ertelenmesinin önünde somut bir engel bulunuyor.

Şayet FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nı ertelemeyi kabul ederse; UEFA ve CONMEBOL'ün önündeki engel de kalkacak.

EURO 2020, EURO 2021

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve önlenemeyen koronavirüs salgının ardından UEFA'da resmi olarak harekete geçerek Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını erteleme kararını görüşmek üzere 55 federasyon üyesini görüşmeye davet etti.UEFA'dan yapılan açıklamada,denildi.EURO 2021 olarak revize edelimHaziran'da değil Eylül ayında başlasınEURO 2020 şehirlerini değiştirelimEURO 2020 maçları seyircisiz olsun"UEFA, 17 Mart'taki toplantısında öncelikli olarak EURO 2020 kararını değerlendirmeye alacak ve en kuvvetli ihtimal olarak EURO 2020'nin bu yaz değil, 2021 yazında düzenlenmesi olacak. 2021 yazındaki bazı organizasyonlar FIFA'nın programı ile çakışmasından ve bir yıl sonra da Dünya Kupası organizasyonu olmasından dolayı UEFA, bu kararı almadan önce FIFA'dan onay alması gerekiyor"İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Tüm dünyayı felç eden koronavirüs son olarak Juventus ve Real Madrid'i vurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından UEFA'nın kendi organizasyonlarını ertelemekten başka bir seçeneği kalmadı.Juventus'ta Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm takım 14 gün boyunca karantina altına alınacak ve bu durum, Juventus'un önümüzdeki salı günü Lyon ile oynayacağı rövanş maçının oynanmamasına yol açacak.Benzer bir durum Real Madrid açısından da geçerli. Real Madrid basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'te koronavirüse rastlanmasının ardından Real Madrid futbol takımı da karantina altına alındı ve bu karantina çalışması 14 gün boyunca devam edecek. Real Madrid'deki karantina süresinin 14 günü bulması, Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçının da oynanmasına engel olacak.Real Madrid ve Juventus kulüplerinin yanı sıra Manchester City, Lyon, Barcelona, Napoli gibi takımlar da UEFA'ya başvurarak Şampiyonlar Ligi organizasyonunun durdurulmasını talep etti. UEFA'nın gelen başvuruları değerlendirdiği ve kısa bir süre içerisinde de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurma kararını açıklayacağı ifade edildi.