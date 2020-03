EURO 2020, Türkiye'ye verilebilir!

HER ŞEY BİR ANDA DEĞİŞEBİLİR

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dalga dalga yayılmaya başlarken; şu ana kadar dünyada 8 lig durduruldu, 14 ligde ise maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki bazı maçların seyircisiz oynanmasına ya da ertelenmesine karar verdi ancak bu önlemler dahi şu an için yetersiz görülüyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonunu durdurmak üzere olanEURO 2021 olarak revize edelimHaziran'da değil Eylül ayında başlasınEURO 2020 şehirlerini değiştirelimEURO 2020 maçları seyircisiz olsunUEFA Yönetimi şu anda 4 farklı opsiyon üzerinde çalışsa da en yakın ihtimaller olarak; EURO 2020'nin EURO 2021 olarak düzenlenmesi ve EURO 2020 şehirlerinin değiştirilmesi olarak değerlendiriliyor.Tam da bu noktada Repubblica'dan Fulvi Bianchi bugünkü yazısında çarpıcı bir yazı kaleme aldı ve EURO 2020'nin İalya'dan alınarak koronavirüsten daha az etkilenen Türkiye'ye verilebileceğini ifade etti.EURO 2020 için farklı opsiyonların değerlendirildiğinin altını çizen Bianchi, "ifadelerini kullandı.FIFA Yönetim Kurulu Avrupa Temsilcilerinden Evelina Christillin, koronavirüs salgını nedeniyle futbol takviminde her an değişiklik olabileceğini söyledi. İtalyan basınına konuşan Christillin, "Avrupa Birliği bir kararvermeli. UEFA sportif bir kuruluş, bu kararları biz alamayız. EURO 2020 için henüz bir karar verilmedi, belki yarın değişiklik olacaktır. Her saat bir şeyler değişebilir, kesin karar henüz verilmedi. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için de ertelemeler olabilir" dedi.