NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız akşam ve gece oynanan dört karşılaşmayla devam etti.



KNICKS 3-1 76ERS



NBA'da Doğu Konferansı Play-Off 1. Tur 4. maçında Philadelphia 76ers ile New York Knicks karşı karşıya geldi. Wells Fargo Center'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Knicks, 97-92 kazandı ve seride 3-2 öne geçti.



New York Knicks'te Jalen Brunson 44 dakika sahada kalarak 47 sayı ve 10 asistle maçın yıldızı oldu. OG Anunoby 16 sayı, Miles McBride ise 13 sayı ile oynadı.



Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı 10 ribaund, Tyrese Maxey 23 sayı, Kelly Oubre JR 19 sayı, Tobias Harris ise 10 sayı ile oynadı.



Knicks, 1 Mayıs Çarşamba gecesi TSİ 02.00'de evi Madison Square Garden'daki maçı kazanması durumunda seriyi bitirecek ve konferans yarı finaline yükselecek.



MAVERICKS 2-2 CLIPPERS



NBA Batı Konferansı Play-Off 1. Tur 4. maçında Dallas Mavericks ile LA Clippers karşı karşıya geldi.



American Airlines Center'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Clippers 116-111'lik skorla kazandı ve seriye 2-2 eşitlik geldi.



Los Angeles Clippers'ta James Harden ve Paul George 33'er sayıyla takımlarının yıldızı oldu.



Dallas Mavericks'te Kyrie Irving'in 40 sayısı galibiyete ytmedi. Luka Doncic ise 29 sayı 10 ribaund ve 10 asistle oynadı.



PACERS 3-1 BUCKS



Indiana Pacers, GainBridge Fieldhouse'da Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı Doğu Konferansı playoff ilk turu 4. maçını 126-113 kazanarak seride 3-1 üstünlüğü yakaladı.



Pacers'ta Myles Turner 29 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 3 blokla mücadele etti. Tyrese Haliburton 24 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynadı. Nembhard 15 sayı, 3 ribaund ve 9 asistle katkı verdi. Obi Toppin ve Pascal Siakam 13'er sayıyla oynadılar.



Brook Lopez 27 sayı ve 9 ribauntla Bucks'a liderlik etti. Khris Middleton 25 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle oynarken, Malik Beasley 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle, Patrick Beverly ise 9 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı.



Pacers, 30 Nisan Salı gecesi Fiserv Forum'da oynanacak 5. maçta Milwaukee'yi eleme şansını kovalayacak.



TIMBERWOLVES 4-0 SUNS



Minnesota Timberwolves, Footprint Center'da oynanan Batı Konferansı playoff ilk turu 4. maçında ev sahibi Phoenix Suns'ı 122-116 mağlup ederek seriyi 4-0 ile geçti.



Minnesota, Batı yarı finallerinde Denver Nuggets - Los Angeles Lakers serisinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



Anthony Edwards, 40 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 2 blokla maçı tamamlayarak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Karl-Anthony Towns 28 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle oynarken, Jaden McDaniels 18 sayı ve 3 ribaundla, Mike Conley ise 10 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle oynadı.



Suns'ta Devin Booker 49 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla mücadele ederken, Kevin Durant 33 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynadı. Ekipte başka hiçbir oyuncu çift haneli skor elde edemedi. Bradley Beal 9 sayı ve 2 asist, Royce O'Neale ise 6 sayı ve 6 ribaund kaydetti.





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