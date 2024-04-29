Dusan Tadic'e büyük övgü

Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde Michy Batshuayi'ye harika bir asist yapan 35 yaşındaki başarılı Sırp yıldız Dusan Tadic için Balkan basınında, "Dusan Tadic'ten uzaylı asisti" şeklinde başlık atıldı.

, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic'e büyük övgü
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29 Nisan 2024 10:04
Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak imza atan ve bu sezon 52 resmi maçta oynayan Dusan Tadic, Beşiktaş derbisinde yine asist yaptı.

35 yaşındaki futbolcu; 15 gol, 14 asiste ulaştı. Siyah-beyazlılara karşı oynanan mücadelede Michy Batshuayi'nin attığı golde topu omzuyla indiren deneyimli futbolcu, Balkan basınından büyük övgü aldı.

"UZAYLI ASİSTİ"

Sportsportba, Tadic için en çarpıcı başlığı attı; "Dusan Tadic'ten uzaylı asisti." Derbiyle ilgili ve Tadic'in performansıyla ilgili yazılan haberde şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da oynanan derbide Dusan Tadic'in gerçekçi olmayan uzaylı asistiyle Michy Batshuayi golü attı ve Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in gerçek dışı göğüs asisti bolcu, Balkan basınından büyük görülmeye değerdi."


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