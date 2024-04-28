Monaco puan kaybetti Paris şampiyon oldu

Fransa Ligue 1'de bitime 3 hafta kala şampiyon belli oldu.



Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 kaybettiği maçın ardından bitime 3 hafta kala 12 puanlık fark yakalayan Paris Saint-Germain şampiyonluğunu resmen ilan etti.



Art arda 3. kez şampiyon olan Paris Saint-Germain toplamda ise 12. kez şampiyon oldu.



Paris Saint-Germain 12 Mayıs Pazar günü oynayacağı Toulouse maçında şampiyonluk kupasına kavuşacak.





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