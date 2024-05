New York Knicks'in eski all-star oyuncusu Charles Oakley, "James Dolan Knicks'in sahibi olduğu sürece" Madison Square Garden'a gitmeyeceğini söyledi.



Oakley, 2017 yılındaki bir Knicks maçında güvenlik sorunları iddiasıyla arenadan atıldığı talihsiz olay sonrası, arenaya ve Dolan'a karşı devam eden bir davası olduğu sürece Madison Square Garden'a adım atmayacağını belirtti.



Knicks'in eski pivotu, mevzubahis maçta arenada Dolan'ın yakınlarındaki koltuğunu terk etmesi istenmesinin ardından güvenlik görevlileriyle yaşadığı fiziksel münakaşa sonrası tutuklanmış, 2018 yılında ise kabahatli saldırı suçlamalarından aklanmıştı.



Oakley, konuyla ilgili Associated Press'e şu açıklamaları yaptı:



"Galiba avukatları benim avukatımı aramıştı ve Garden'a dönmemin zamanının geldiğini söylemişlerdi. Fakat önce özür dilemek zorundalar. Oradan bakarız. Dolan hatasını kabul edecek kadar delikanlı mı peki? Ve hatalıydı.



Tek istediğim şey dürüst olması. Hayatını değiştirmesine sebep olduğu olayla ilgili şeffaf olması. Bu olay kesinlikle hayatımı değiştirdi. Kızım beni Google'da arattığında, beni arenadan zorla çıkardıkları görüntüleri gördü. Bir çocuğun bunu görmüş olması çok kötü bir şey."



"SILVER KORKAK BİR ADAM"



MSG tüm iddiaları reddetmiş, Knicks ise yorum talebine hemen yanıt vermemişti.



"Hiçbir anlaşma yapılmadı. 'Bunu arkamızda bırakalım' gibi bir girşimleri olmadı. Son yedi yıldır bu başlı başına bir mücadeleydi. Doğru olmayan şeyler söylendi. Lig devreye girmedi. Lig başkanı (Adam Silver) biraz korkak bir adam. Hiçbir şey yapmadı. Neyse ki şehir benim arkamda durdu ve ben de her zaman taraftarların arkasındayım. Bu çok hoşuma gitti.



Benden maça gelmemi istemeleri için kötü bir zaman olduğunu düşünüyorum. Dava halen devam ediyor. Şimdiye kadar bu durumla alakalı özel bir şey yapmış olsalardı, yaparlardı."



1988-98 yılları arasında Knicks'te forma giyen 60 yaşındaki Oakley, Dolan ve Knicks'in kendisinin alkol sorunu olduğunu ima etmesi üzerine saldırı, darp ve asılsız hapis cezasının yanı sıra hakaret iddialarıyla suçlanmıştı.



Oakley ayrıca, Dolan'ın bir noktada formasını emekliye ayıracağına söz verdiğini, ancak bunu yalnızca "medyada kendini göstermek" amacıyla yaptığını iddia etti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU