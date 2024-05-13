Milli atletler Yunanistan'da kürsüye çıktı

Milli atletler, Yunanistan'da düzenlenen özel yarışta üç bronz madalya kazandı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kalamata kentinde yapılan Uluslararası Athletics Meeting Papaflessia yarışmasında erkekler 800 metrede Salih Teksöz, 200 metrede Batuhan Altıntaş ve kadınlar cirit atmada Esra Türkmen piste çıktı.



Salih Teksöz, 800 metrede 1.47.60'la bu sezonki en iyi derecesini yaparak bronz madalyanın sahibi oldu. Batuhan Altıntaş 200 metrede 21.26'lık derecesiyle, Esra Türkmen de cirit atmada 55.23 ile bronz madalya elde etti.





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