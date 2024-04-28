Selçuk İnan: "Bu bize hiç yakışmadı"

Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan: 'Bu bize hiç yakışmadı'
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28 Nisan 2024 21:44
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

3 dakikada 3 gol yemenin kendilerine yakışmadığını söyleyen Selçuk İnan, "Çok üzgünüm, ne diyeceğimi bilmiyorum. İyi başladık maça ve iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum Trabzonspor'u. 2 attık, 3 de olurdu. Böyle can çekişirken, 2-0 öndeyken 3 dakikada 3 gol yemek oyuncularımıza da bana da yakışmadı." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların kendi sorumluluklarını alacaklarını söyleyen Selçuk İnan şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bu teknikle taktikle anlatılacak bir şey değil. Oyuncularımız sorumluluklarını alacaktır, benim de aldığım gibi. Bu seviyede 3 dakikada 3 gol yemek kabul edilebilir bir şey değil."

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