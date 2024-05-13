Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de aldığı süreleri iyi değerlendirmeye devam ediyor.İspanyol basını, son oynanan Granada maçında golünü Arda Güler'in performansı sonrası Carlo Ancelotti'nin planlarının değiştiği vurguladı.Real Madrid'de Arda Güler'in şampiyonluğun garantilenmesinin ardından ilk 11'de yer alması ve aldığı dakikaları verimli geçirmesi Ancelotti'nin de planlarını değiştirdi. İtalyan hocanın Arda Güler'i gelecek sezon da takımda tutma kararı aldığı belirtildi.Ayrıca milli futbolcunun soyunma odasında daha popüler daha geldiği ve takım arkadaşları tarafından daha olgun karşılandığı ifade edildi.Real Madrid'e yakın kaynaklardan Planeta Madrid'in servis ettiği habere göre Arda Güler, takımdaki yerini sağlamlaştırıyor. Carlo Ancelotti'nin dakika borçlu olduğu oyuncuların başında geldiği belirtilen Arda Güler'in sakatlık sonrası süre bulmakta zorlandığı dönemlerde sadece yedek kulübesinde kaldığı ve ısınmakla yetindiği günlerden ziyade performansını giderek artırdığı belirtildi.Ayrıca Arda Güler'in Ancelotti'nin kafasındaki tüm şüpheleri kaldırdığı ve Ocak ayından bugüne kadar garip bir olgunluk gösterdiği vurgulandı.İspanya'dan Relevo'nun haberine göre ise Arda Güler, Real Madrid soyunma odasında artık daha popüler hale geldi. Haberde "Takım arkadaşları onu daha olgun ve kulüpteki hayata tamamen adapte olmuş olarak görüyor. Her geçen gün, hem saha içinde hem de kişisel olarak herkesi biraz daha ikna ediyor." denildi.Haberin devamında Arda Güle'in sonbirkaç ayda tüm dinamikleri tersine çevirdiği ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı Real Madrid'de çalışmaları sayesinde kendini ispat ettiği vurgulandı.Arda Güler'in Granada'ya attığı golle takımın seviyesine uyum sağladığı okuyuculara aktarıldı. Granada karşısında sadece attığı gol ile değil oynadığı etkileyici futbol ile Real Madrid seviyesine ulaştığı yazılan Arda Güler için "LaLiga'nın geri kalanında da bunu tekrarlayabileceğine şüphe yok." denildi.Ancelotti, Granada maçında takımın ikinci golünü kaydeden Arda Güler ile ilgili maç sonunda açıklamalarda bulunmuştu.Carlo Ancelotti milli futbolcumuz ile ilgili yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmıştı.