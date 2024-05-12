İsmail Kartal: 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim'

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı merakla beklenirken, deneyimli teknik adamdan açıklama geldi.
Kayserispor karşısında alınan galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, geleceğiyle ilgili soruyu cevapladı.
Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu aktaran Kartal, "Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok." dedi.
Sözlerine devam eden İsmail Kartal "Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Kayserispor karşısında alınan galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, geleceğiyle ilgili soruyu cevapladı.
Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu aktaran Kartal, "Kendimle ilgili planım yok. Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'Git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok." dedi.
Sözlerine devam eden İsmail Kartal "Bunları konuşmanın zamanı ve yeri değil. Fenerbahçe'de her zaman herkese kapı açıktır. Bu konularla kafamı yoracak değilim. Hafta sonu oynanacak maçı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
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