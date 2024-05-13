Bayern Münih'ten 100 milyon euro'luk talep!

Bayern Münih'te yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.



100 MİLYON EURO İSTEDİLER



Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick'ten olumsuz yanıt alan Alman devi, bu gelişme sonrası rotasını Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'e çevirdi.



Bild'in haberine göre, Bayern Münih, Glasner için Crystal Palace ile temasa geçti. Glasner, Bayern'den gelen bu ilgiye sıcak baktı ancak Avusturyalı teknik adamı kesinlikle takımda tutmak isteyen Crystal Palace ise Bayern Münih'ten 100 milyon euro'luk talepte bulundu.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



49 yaşındaki teknik adam, şubat ayında Crystal Palace'ın başına geçmişti. Glasner'in İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



Bayern Münih'in Glasner konusunda yaşanan bu gelişme sonrası alternatif adayları ile görüşmelerine devam etmesi bekleniyor.





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