Denis Draguş: 'İkinci yarı baskıyı yönetemedik'

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 kaybeden Gaziantep FK'da Denis Draguş ve Ertuğrul Ersoy açıklamalarda bulundu.



İkinci yarı baskıyı yönetemediklerini söyleyen Draguş, "İlk yarı iyiydik ama ikinci yarı baskıyı yönetemedik. Gol ardına gol yedik. Bu durumlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Önümüzde 4 maç daha var, elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Bu maçı en az 2-2 bitirmeleri gerektiklerini söyleyen Ertuğrul Ersoy ise şu ifadeleri kullandı:



"Çok üzgünüz. İlk 45 dakikada Türkiye'de kimsenin kolay kolay yapamayacağı bir şey yaptık ve 2-0 öne geçtik. Bulunduğumuz konum itibarıyla konsantrasyonu daha yüksek olan takım biz olmalıydık. 3-4 dakika içinde 3 gol yedik. Bu maçı en az 2-2 bitirmeliydik. Burada skoru yakaladıysan kaybetmeyeceksin. Yine de ligde ipler bizim elimizde. Haftaya bir Hatay maçımız var, daha önemli çünkü direkt rakibimiz. Diyecek bir şey yok, Trabzonspor'u tebrik ediyoruz."





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