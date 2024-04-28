Kocaelispor: "En iyi noktada bitirmek istiyoruz"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel kazandıkları Bandırmaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor: 'En iyi noktada bitirmek istiyoruz'
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28 Nisan 2024 23:11
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, bundan sonraki maçlarda ellerinden geleni yapıp ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, "Bundan sonraki maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp, ligi bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz." dedi.

İlk yarıda maçı bitirecek çok pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini ifade eden Gürsel, şunları kaydetti:

"Futbolda bunlar var. İlk yarıda daha net pozisyonlara girdik, atamadık. İkinci yarıda beklemediğimiz bir anda soğuk duş etkisi yaratacak gol yedik. Burada sevindirici olan şey, bu dakikadan sonra oyuncuların aynı şekilde oyuna tepki verebilmesi. Cihat'ın uzaktan çok güzel şutuyla bulduğumuz gol, olayın başlangıcı oldu. Ondan sonra özgüvenle coşkuyu arkamıza alarak ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlara aynı şekilde girerek bu sefer değerlendirdik. İkinci yarıda kazanmasını bildik, mutluyum, camiamıza hayırlı olsun."

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