Fred: 'Fenerbahçe'de olduğum için gururluyum'

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Fred, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu açıkladı.
Geride kalan hafta içi bazı gazetelerde ayrılık haberleri çıkan Fred, Kayserispor karşılaşmasının ardından bu iddialara cevap verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız Fred, "Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Fred, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Geride kalan hafta içi bazı gazetelerde ayrılık haberleri çıkan Fred, Kayserispor karşılaşmasının ardından bu iddialara cevap verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız Fred, "Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan Fred, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU