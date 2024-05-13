Al Hilal'den Jesus hamlesi

Al Hilal, takımı ligde şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sözleşme için görüşüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Al Hilal'den Jesus hamlesi
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13 Mayıs 2024 14:03
Al Hilal, takımı ligde şampiyon yapan teknik direktör Jorge Jesus için harekete geçti.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Al Hilal, Jesus ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Al Hilal ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda biten Jesus, şampiyonluğun kazanılmasının ardından, "Buradaki projem henüz bitmedi" demişti.

Suudi Arabistan ekibiyle bu sezon toplamda 49 maça çıkan Jesus, 45 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

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